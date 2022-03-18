Лавина сошла на горнолыжном курорте близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лавина сошла на горнолыжном семейном курорте «Pioneer» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что 17 марта утром в связи с выпадением значительных осадков произошел массовый сход самопроизвольных снежных лавин в верховьях бассейна реки Котырбулак общим объемом в 30 тысяч кубометров.

«Снежная лавина дошла до хозпостройки горнолыжного семейного курорта «Pioneer». На место выезжал руководитель алматинского эксплуатационно-технического управления ГУ «Казселезащита» Самат Дауленканов. Жертв, разрушений и пострадавших нет. Ранее, 15 марта, филиалом АГЭТУ ГУ «Казселезащита» была выдана рекомендация администрации курорта «Pioneer» о лавинной опасности и принятии необходимых мер. По рекомендации вышеуказанных специалистов работа канатной дороги и катание на лыжных трассах было приостановлено. По этой причине трагических ситуаций удалось избежать», - уточнили в пресс-службе ДЧС города.

Сообщается, что в алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу. Профилактические работы проводятся на системной основе: с начала года специалистами ГУ «Казселезащита» с участием ДЧС, спасателей ГУ «РОСО», ГУ «Центр медицины катастроф» МЧС РК проведено 16 профилактических спусков с общим объемом 82,8 тысяч кубометров.

На заранее закрытых участках автодорог было зарегистрировано более 100 самопроизвольно сошедших снежных лавин с общим объемом более 324 890 кубометров. Такие работы проводятся по рекомендации и при непосредственном участии специалистов снеголавинных станций РГП «Казгидромет».

На основании штормового предупреждения от 18 марта, ДЧС информирует в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 19-24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Снежные лавины являются одним из наиболее опасных природных явлений по повторяемости и разрушительному воздействию. Лавины обладают огромной разрушительной силой, максимальная скорость их движения может достигать до 80 км/час.

Ранее сообщалось, что лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области в праздничные дни и что об опасности схода лавин в горах Алматы предупредили синоптики.