Лавина сошла близ горнолыжного курорта в Алматы

В связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в МЧС, снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта «Pioneer». Жертв и пострадавших нет.

- Обмер и подсчет объема снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий, - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что 20 марта филиалом «Казселезащита» была выдана рекомендация администрации курорта о лавинной опасности и принятии необходимых мер. По рекомендации специалистов, допуск населения был ограничен.

В Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу.