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    17:20, 22 Март 2024 | GMT +6

    Лавина сошла близ горнолыжного курорта в Алматы

    Лавина сошла близ горнолыжного курорта в Алматы
    Фото: скрин видео almatinec_life

    В связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в МЧС, снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта «Pioneer». Жертв и пострадавших нет. 

     - Обмер и подсчет объема снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий, - проинформировали в ведомстве.

    Отмечается, что 20 марта филиалом «Казселезащита» была выдана рекомендация администрации курорта о лавинной опасности и принятии необходимых мер. По рекомендации специалистов, допуск населения был ограничен.

    В Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу.

    Теги:
    Туризм МЧС Происшествия, ЧС Алматы Лавина
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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