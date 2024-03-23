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    19:11, 22 Март 2024 | GMT +6

    Лавина перекрыла дорогу в Алматинской области

    Лавина перекрыла дорогу в Алматинской области
    Фото: скрин видео QazAvtoJol

    В Алматинской области на 19 км автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Космостанция» произошел самопроизвольный сход лавины на проезжую часть, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

    Объем лавины, сошедшей сегодня около 17:00 часов, составил 600 кубометров, длина до 50 м, высота до 2 м.

    Сотрудники ТОО «Қазавтожолсервис» проводят работы по очистке проезжей части. Для этого задействованы 2 единицы техники (погрузчик-1, бульдозер-1) и 10 человек личного состава. Также организовано дежурство и ведется наблюдение за ситуацией.

    Как напомнили в  QazAvtoJol, в 2018 году в результате обильных осадков и эрозии грунта на участке 17-19 км произошло разрушение проезжей части дороги.

    Для обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение проезда автотранспортных средств (кроме специальных служб) на участке 14-34 км. Для этого установлен временный контрольно-пропускной пункт.

    Ранее сообщалось о том, лавина сошла близ горнолыжного курорта в Алматы.

    Теги:
    МЧС КазАвтоЖол Происшествия, ЧС Алматинская область Лавина
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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