Лавина перекрыла дорогу в Алматинской области

В Алматинской области на 19 км автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Космостанция» произошел самопроизвольный сход лавины на проезжую часть, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

Объем лавины, сошедшей сегодня около 17:00 часов, составил 600 кубометров, длина до 50 м, высота до 2 м.

Сотрудники ТОО «Қазавтожолсервис» проводят работы по очистке проезжей части. Для этого задействованы 2 единицы техники (погрузчик-1, бульдозер-1) и 10 человек личного состава. Также организовано дежурство и ведется наблюдение за ситуацией.

Как напомнили в QazAvtoJol, в 2018 году в результате обильных осадков и эрозии грунта на участке 17-19 км произошло разрушение проезжей части дороги.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение проезда автотранспортных средств (кроме специальных служб) на участке 14-34 км. Для этого установлен временный контрольно-пропускной пункт.

Ранее сообщалось о том, лавина сошла близ горнолыжного курорта в Алматы.