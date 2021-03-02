Лауреатов премии Adam Bol Awards наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы поздравили лауреатов премии Adam Bol Awards, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди лауреатов первой глобальной казахстанской премии алматинцы, проявившие себя в сложных ситуациях. В торжественной церемонии принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он вручил премию Даурену Рымкулову, который спас из пожара шесть человек, в том числе детей.

Аким отметил, что герои живут среди нас и премия Adam Bol Awards помогает рассказать о них всему миру.

«Каждый из лауреатов премии достоин уважения и служит примером служения обществу, самопожертвования и мужества», — подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев.

Среди лауреатов также алматинец, зоозащитник Сергей Снегирев. Он вытащил из горящего ангара 22 собаки, но сам попал в больницу, надышавшись угарным газом.

Отмечен ряд казахстанцев, пришедших на помощь в трудной ситуации.

Первая глобальная казахстанская премия Adam Bol Awards посвящена людям, которые своим реальным примером доказывают — в жизни всегда есть место подвигу. В наше удивительно непростое время, когда псевдогерои со своими псевдоценностями пытаются создать новую реальность, вопрос истинного героизма и природы настоящего подвига становится особенно актуальным.

Учредителем проекта является Алия Назарбаева — общественный деятель, учредитель Благотворительного фонда «Жандану әлемі», Фонда развития общественно значимых инициатив, Председатель Ассоциации экологических организаций РК, автор проекта «Национальный детский песенный конкурс «Бала дауысы».

Напомним, военнослужащий контрактной службы воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Андрей Петров, спасший девушку от насильника и привлекший преступника к ответственности, также удостоился звания лауреата Первой глобальной казахстанской премии Adam Bol Awards.



