РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:41, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лауреатку Нобелевской премии мира арестовали в Иране

    Правозащитница Наргиз Мохаммади, известная борьбой за права женщин и против репрессий в Иране, вновь была задержана, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Лауреатку Нобелевской премии мира арестовали в Иране
    Фото: report.az

    По данным источника, задержание произошло во время памятного мероприятия в честь недавно умершего юриста и правозащитника Хосрова Аликорди, который неоднократно защищал политзаключенных. Как отмечается, он скончался от сердечного приступа на рабочем месте, однако обстоятельства его смерти вызывают вопросы.

    Это уже 14-й раз, когда Мохаммади оказывается за решеткой. В 2016 году ее приговорили к 16 годам тюрьмы за руководство правозащитным движением, выступающим против смертной казни. В декабре 2024 года она была временно освобождена по медицинским показаниям после операции на ноге, и затем ее срок несколько раз продлевался.

    Несмотря на давление властей, Мохаммади продолжала участвовать в акциях протеста. Она даже выходила на демонстрацию перед печально известной тюрьмой Эвин в Тегеране, где ранее сама находилась под стражей. Эвин известен пытками, одиночным заключением и произволом, где содержатся тысячи политических заключенных.

    По данным Amnesty International, Мохаммади подвергалась пыткам и пережила несколько сердечных приступов в заключении.

    Напомним, Наргиз Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира в 2023 году за борьбу против обязательного ношения хиджаба и смертной казни. Премию от ее имени получили ее двое детей. На момент объявления она уже находилась в тюрьме, отбывая приговор в 31 год заключения и 154 удара плетью.

    Теги:
    Арест Иран Нобелевский лауреат Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают