Лауреатку Нобелевской премии мира арестовали в Иране

По данным источника, задержание произошло во время памятного мероприятия в честь недавно умершего юриста и правозащитника Хосрова Аликорди, который неоднократно защищал политзаключенных. Как отмечается, он скончался от сердечного приступа на рабочем месте, однако обстоятельства его смерти вызывают вопросы.

Это уже 14-й раз, когда Мохаммади оказывается за решеткой. В 2016 году ее приговорили к 16 годам тюрьмы за руководство правозащитным движением, выступающим против смертной казни. В декабре 2024 года она была временно освобождена по медицинским показаниям после операции на ноге, и затем ее срок несколько раз продлевался.

Несмотря на давление властей, Мохаммади продолжала участвовать в акциях протеста. Она даже выходила на демонстрацию перед печально известной тюрьмой Эвин в Тегеране, где ранее сама находилась под стражей. Эвин известен пытками, одиночным заключением и произволом, где содержатся тысячи политических заключенных.

По данным Amnesty International, Мохаммади подвергалась пыткам и пережила несколько сердечных приступов в заключении.

Напомним, Наргиз Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира в 2023 году за борьбу против обязательного ношения хиджаба и смертной казни. Премию от ее имени получили ее двое детей. На момент объявления она уже находилась в тюрьме, отбывая приговор в 31 год заключения и 154 удара плетью.