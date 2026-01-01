Как пишет Baltnews, Латвия является антилидером в Евросоюзе по продолжительности здоровой жизни — всего 52 года. Республика также имеет одни из самых худших показателей среди стран — членов ЕС по продолжительности жизни в целом.



Неутешительной остается статистика и по уровню предотвратимой смертности (случаи смерти, которые можно предотвратить с помощью профилактики и лечения) — 186 смертей на 100 тыс. человек, что вдвое выше среднего показателя по ЕС.

Согласно оценкам экспертов, из-за таких печальных данных только в 2023 году Латвия потеряла 73 556 потенциальных лет жизни, что эквивалентно экономическим потерям в размере 1,36 млрд евро.

Власти Латвии продолжают сокращать расходы в различных сферах экономики ради милитаризации. В 2026 году на оборону планируется выделить более двух млрд евро — 4,91% ВВП. Сумма станет рекордной для страны.

Балтийская республика в ущерб собственным гражданам также тратит огромные средства на поддержку военных действий в Украине. В следующем году на эти цели предусмотрено 110 млн евро.