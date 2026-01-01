Латвия является антилидером в Евросоюзе по продолжительности здоровой жизни
Латвийская экономика каждый год теряет более миллиарда евро из-за кризиса в здравоохранении, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Как пишет Baltnews, Латвия является антилидером в Евросоюзе по продолжительности здоровой жизни — всего 52 года. Республика также имеет одни из самых худших показателей среди стран — членов ЕС по продолжительности жизни в целом.
Неутешительной остается статистика и по уровню предотвратимой смертности (случаи смерти, которые можно предотвратить с помощью профилактики и лечения) — 186 смертей на 100 тыс. человек, что вдвое выше среднего показателя по ЕС.
Согласно оценкам экспертов, из-за таких печальных данных только в 2023 году Латвия потеряла 73 556 потенциальных лет жизни, что эквивалентно экономическим потерям в размере 1,36 млрд евро.
Власти Латвии продолжают сокращать расходы в различных сферах экономики ради милитаризации. В 2026 году на оборону планируется выделить более двух млрд евро — 4,91% ВВП. Сумма станет рекордной для страны.
Балтийская республика в ущерб собственным гражданам также тратит огромные средства на поддержку военных действий в Украине. В следующем году на эти цели предусмотрено 110 млн евро.
— Тем временем здравоохранение Латвии увязло в долгах. Главы латвийских больниц предупреждают, что из-за отсутствия дополнительного финансирования систему оказания медицинских услуг ждет коллапс. Премьер Латвии в ответ на эти запросы призывает медиков «искать внутренние резервы», — говорится в сообщении.