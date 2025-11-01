РУ
    06:04, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Латвия выходит из Стамбульской конвенции по защите женщин

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, более известной как Стамбульская конвенция,  передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
    Латвия
    Фото: pixabay.com

    В четверг, 30 октября, депутаты латвийского Сейма рассматривали закон о выходе из Стамбульской конвенции во втором чтении. Дебаты длились более 13 часов, и в итоге за документ проголосовали 56 депутатов: представители оппозиции — и одна из партий, входящих в правящую коалицию, «Союз зеленых и крестьян». Против выхода из конвенции проголосовали 32 депутата, два депутата воздержались.

    Основная претензия противников конвенции — в том, что в ее тексте фигурирует понятие «социальный пол» («гендер») и «гендерный признак». В этом консервативные противники конвенции усматривают угрозу традиционным семьям и продвижение ценностей, связанных с ЛГБТ – несмотря на то, что в Латвии конвенция была одобрена с оговоркой, что при ее реализации будут применяться ценности, принципы и нормы, содержащиеся в Конституции. В латвийской Конституции закреплено, в частности, понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

    Айнарс Шлесерс, лидер партии «Латвия на первом месте» — одной из тех, что была за выход из Стамбульской конвенции — говорил, что латвийцы должны выбирать между «нормальной семьей» и «гендерной идеологией со множеством полов».

    Результат голосования в Сейме стал возможным благодаря тому, что одна из партий правящей коалиции, «Союз зеленых и крестьян» (СЗК), изменила свою позицию. В 2023 году, договариваясь о вхождении в коалицию, СЗК обещала ратифицировать Стамбульскую конвенцию и утвердить закон о партнерских отношениях. У этой партии довольно консервативный электорат, а в следующем году в Латвии должны пройти выборы в Сейм. СЗК объяснил изменение своей позиции тем, что за эти два года появились образовательные инициативы, которые, по мнению партии, противоречат латышским ценностям.

    16 октября большинство Сейма приняло разработанную оппозиционными партиями и депутатами «Союза зеленых и крестьян» альтернативную декларацию об искоренении насилия. 

    Ранее Латвия и Эстония вышли из конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. 

