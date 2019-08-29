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Лассина Зербо поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку деятельности ОДВЗЯИ

29 Августа 2019, 19:03
Лассина Зербо поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку деятельности ОДВЗЯИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие между Казахстаном и Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в том числе в рамках дальнейшего продвижения международных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева по укреплению глобальной безопасности.

Президент Казахстана, поздравив Лассину Зербо с присуждением «Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», отметил его большой вклад в дело ядерного разоружения и нераспространения.

«Благодаря вашим усилиям ОДВЗЯИ имеет хорошую репутацию. Ваша организация обладает большим авторитетом на международной арене. Выражаем благодарность за вашу продуктивную работу на посту руководителя ОДВЗЯИ», – сказал Глава государства.

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Лассина Зербо поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку деятельности ОДВЗЯИ и выразил надежду, что совместными усилиями в обозримой перспективе цели по установлению мира без ядерного оружия будут достигнуты.

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