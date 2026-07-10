Лаос стал пятнадцатым Партнером ШОС по диалогу

Сегодня в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине состоялась церемония подписания Меморандума о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса Партнера ШОС по диалогу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на ШОС .

Меморандум от имени ШОС подписал Генеральный секретарь Нурлан Ермекбаев, от лица Правительства Лаоса — заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.

Перед церемонией подписания Меморандума состоялась двусторонняя встреча Генерального секретаря ШОС с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Лаоса.

Нурлан Ермекбаев поздравил собеседника с официальным оформлением статуса Лаоса в качестве Партнера ШОС по диалогу и выразил уверенность в активном подключении Вьентьяна к реализации многоплановой повестки дня Организации. Генсекретарь также рассказал об актуальных вопросах ШОС и подготовке к центральному мероприятию — Бишкекскому саммиту Организации.

Фото: Шанхайская организация сотрудничества

Глава МИД Лаоса высоко оценил роль ШОС на международной арене и подчеркнул, что его страна придает большое значение взаимодействию в рамках Организации.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями о предстоящих совместных шагах в целях реализации Меморандума. Стороны также затронули тематику сотрудничества между ШОС и АСЕАН.

В церемонии приняли участие постоянные представители государств-членов ШОС при Секретариате, аккредитованные в КНР Послы и представители Посольств государств-членов ШОС, государств — Партнеров ШОС по диалогу, должностные лица МИД Лаоса и Секретариата ШОС, а также представители СМИ.

Ранее сообщалось, что Генсек ШОС подвел итоги участия Казахстана в организации за 25 лет.