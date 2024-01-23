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    17:43, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Лига арабских государств призвала ООН принять решение о прекращении атак Израиля

    сектор Газа
    Фото: Petra/AF

    Лига арабских государств (ЛАГ) обратилась к Совету Безопасности ООН (СБ ООН) с требованием принять обязательное решение о прекращении израильских атак в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

    Лига арабских государств по призыву Палестины провела экстренное заседание на уровне своих постоянных представителей. Заседание под председательством Марокко проходило в штаб-квартире ЛАГ в Каире.

    ЛАГ потребовала от СБ ООН выполнить свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять обязательное решение с целью прекращения систематических и широкомасштабных преступлений Израиля против палестинского народа, - говорится в сообщении ЛАГ, распространенном по итогам заседания.

    ЛАГ призвала Соединенные Штаты и страны, применяющие двойные стандарты в Совете Безопасности ООН и поддерживающие израильскую агрессию, занять позицию в соответствии с международным правом и призвать к полному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа.

    Кроме того, был озвучен призыв к странам-членам СБ ООН занять позицию, которая заставила бы Израиль прекратить атаки на палестинский народ, уйти из сектора Газа, снять блокаду эксклава и предотвратить его планы и усилия к вынужденной миграции палестинцев.

    Лига арабских государств также осудила эскалацию преступлений Израиля на оккупированном Западном берегу, включая систематическое разрушение лагерей и инфраструктуры палестинских беженцев, а также более чем 100-дневную израильскую осаду мечети «Аль-Акса».

    Кроме того, в сообщении было выражено удовлетворение по поводу дела о геноциде, возбужденного Южной Африкой против Израиля в Международном Суде (МС), а также был озвучен призыв возбудить как можно больше исков в отношении Израиля, чтобы он не смог избежать наказания.

    ЛАГ призвала международные суды как можно скорее расследовать и принимать решения по искам и жалобам, не подвергаясь влиянию каких-либо политических идей. Постоянный представитель Палестины в ЛАГ посол Мухеннед аль-Аклюк сообщил 17 января, что Рамалла призвала ЛАГ созвать экстренное заседание по атакам Израиля.

    Теги:
    сектор Газа ООН Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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