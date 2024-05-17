ЛАГ призывает разместить миротворцев ООН на палестинских территориях

В столице Бахрейна состоялся 33-й саммит Лиги арабских государств, главной повесткой которого стал палестинский вопрос и обсуждение событий в секторе Газа. По итогам встречи государства-члены призвали разместить миротворческие силы Организации Объединенных Наций на Западном Берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Саммит, который состоялся в четверг во дворце ас-Сахир в Манаме, собрал глав государств и представителей 22 стран-членов Лиги.

На встрече обсуждались текущие конфликты в Ливии, Судане, Сирии и Йемене, а также война в секторе Газа.

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа призвал к созыву международной конференции по миру на Ближнем Востоке. Он также выразил поддержку полного признания палестинского государства и принятия его в члены ООН.

HM King chairs 33rd Bahrain Summit https://t.co/H8TRjAUE5a pic.twitter.com/851DZiPVjs — Bahrain News Agency (@bna_en) May 16, 2024

Он подчеркнул, что создание палестинского государства положительно отразится на регионе.

По итогам саммита участники приняли «Манамскую декларацию», которая призвала к созданию «международных сил защиты и размещению миротворческих сил ООН на оккупированных палестинских территориях» до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух государств.

Члены ЛАГ призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и прекращению насильственного перемещения населения на палестинской территории.

— Мы требуем немедленного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, прекращения всех попыток насильственного перемещения, прекращения всех форм осады и предоставления полного и устойчивого доступа к помощи, — сообщается в итоговом коммюнике.

ООП и осуждение ХАМАС и хуситов

В декларации содержится призыв ко всем палестинским фракциям присоединиться под эгидой Организации освобождения Палестины, которая называется единственным законным представителем палестинского народа.

Кроме того, президент Палестины Махмуд Аббас подверг критике ХАМАС за резню, устроенную 7 октября на юге Израиля, поскольку, по его словам, нападение дало Израилю «предлог» для совершения разрушительных атак на сектор Газа.

Фото: Bahrain News Agency

Участники саммита также осудили нападения хуситов на торговые суда в Красном море, заявив, что что они угрожают свободе судоходства, международной торговле и интересам стран и народов мира. ЛАГ подтвердила приверженность обеспечению свободы судоходства в Красном море и прилегающих территориях.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, возглавлявший прошлогодний саммит, выступил со вступительной речью, в которой выразил поддержку создания палестинского государства и призвал международных лидеров остановить «израильскую агрессию против сектора Газа».

Фото: Bahrain News Agency

На саммите также присутствовали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, президент Палестины Махмуд Аббас, эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани и вице-президент ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль-Мактум.

Президент Египта обвинил Израиль в том, что он уклоняется от усилий по достижению прекращения огня с ХАМАС и продолжает наступление на город Рафах, находящийся у границы сектора Газа и Египта. Ас-Сиси также обвинил Израиль в использовании пограничного перехода Рафах «для ужесточения блокады сектора».

Фото: Bahrain News Agency

В этом году в саммите во второй раз принял участие президент Сирии Башар Асад после того, как в прошлом ЛАГ принял решение восстановить членство Арабской республики в организации.

Выступая на саммите, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал войну в Газе открытой раной, которая грозит заразить весь регион, призвав к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников.

Гутерриш заявил, что единственный постоянный способ положить конец циклу насилия и нестабильности — это решение на основе двух государств.

Саммит в четверг стал второй встречей Лиги арабских государств с момента начала войны в секторе Газа.

Повестка дня саммита в четверг также включала совместные действия арабских стран в политической, экономической, социальной, культурной, медиа-областях и сфере безопасности.

Участники также обсудили возобновление Арабской мирной инициативы, которую предложила Саудовская Аравия и которая была принята на саммите лиги 2002 года.

Инициатива предлагает полные дипломатические отношения с Израилем и арабскими государствами в обмен на уход Израиля с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году, и создание палестинского государства на основе границ 1967 года.