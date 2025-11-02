РУ
РУ
    Лабораторную обезьяну, зараженную вирусами гепатита, герпеса и Covid-19 разыскивают в США

    В американском штате Миссисипи полиция разыскивает лабораторную обезьяну, сбежавшую после автомобильной аварии. Как сообщили власти, животное инфицировано вирусами гепатита C, герпеса и коронавирусом, передает Kazinform со ссылкой на BILD

    обезьяна
    Фото: BILD

    Инцидент произошел 28 октября недалеко от городка Хайдельберг. Грузовик, перевозивший группу макак из медицинской лаборатории университета Тьюлейн, съехал в кювет. Часть животных сбежала через поврежденные деревянные контейнеры. По данным полиции, большинство обезьян удалось поймать, однако одна до сих пор находится на свободе.

    Власти попросили жителей не приближаться к животному и не пытаться его поймать.

    — Мы продолжаем поиски одной обезьяны, которая все еще разгуливает на свободе. Ни при каких обстоятельствах не трогайте ее, это может быть опасно для здоровья, — говорится в заявлении полиции.

    По информации лаборатории, зараженные животные использовались в экспериментах с половыми инфекциями и респираторными вирусами. 

    Ранее сообщалось, что крайне редкого для Казахстана хищника засняли в Устюртском заповеднике. 

    Асель Елюбаева
