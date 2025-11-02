Лабораторную обезьяну, зараженную вирусами гепатита, герпеса и Covid-19 разыскивают в США

Инцидент произошел 28 октября недалеко от городка Хайдельберг. Грузовик, перевозивший группу макак из медицинской лаборатории университета Тьюлейн, съехал в кювет. Часть животных сбежала через поврежденные деревянные контейнеры. По данным полиции, большинство обезьян удалось поймать, однако одна до сих пор находится на свободе.

Власти попросили жителей не приближаться к животному и не пытаться его поймать.

— Мы продолжаем поиски одной обезьяны, которая все еще разгуливает на свободе. Ни при каких обстоятельствах не трогайте ее, это может быть опасно для здоровья, — говорится в заявлении полиции.

По информации лаборатории, зараженные животные использовались в экспериментах с половыми инфекциями и респираторными вирусами.

