«Ла Скала» ужесточает дресс-код

— Это не жесткие правила. Не обязательно быть «при галстуке», либо быть одетым в вечерний костюм, необходимо придерживаться ряда минимальных требований, указанных на табличках, которые размещены у входа и на кассе: ни каких маек, шорт и даже шлепанцев, — пишет итальянская пресса.

Но при этом отмечается, что запрет на майки не мешает женщинам входить в блузках или платьях без рукавов, а запрет на шлепанцы не запрещает японским зрителям прийти в традиционной обуви.

— Дирекция предлагает публике выбирать одежду, соответствующую этикету театра из уважения к самому театру и другим зрителям. Зрители в майках или шортах не допускаются в театр, в этом случае билеты не подлежат возврату, — сообщается на сайте театра «Ла Скала».

Ла Скала — один из самых известных оперных театров мира и важная туристическая достопримечательность Милана, который вмещает около двух тысяч зрителей.

О том, что красный уровень погодной опасности был объявлен в 18 городах Италии в начале июля, читайте здесь.