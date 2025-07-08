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    00:06, 08 Июль 2025 | GMT +5

    «Ла Скала» ужесточает дресс-код

    В легендарный оперный театр «Ла Скала» больше не будут пускать в шортах, майках и шлепанцах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    «Ла Скала» ужесточает дресс-код
    Фото: ansa.it/sito

    — Это не жесткие правила. Не обязательно быть «при галстуке», либо быть одетым в вечерний костюм, необходимо придерживаться ряда минимальных требований, указанных на табличках, которые размещены у входа и на кассе: ни каких маек, шорт и даже шлепанцев, — пишет итальянская пресса.

    Но при этом отмечается, что запрет на майки не мешает женщинам входить в блузках или платьях без рукавов, а запрет на шлепанцы не запрещает японским зрителям прийти в традиционной обуви.

    — Дирекция предлагает публике выбирать одежду, соответствующую этикету театра из уважения к самому театру и другим зрителям. Зрители в майках или шортах не допускаются в театр, в этом случае билеты не подлежат возврату, — сообщается на сайте театра «Ла Скала».

    Ла Скала — один из самых известных оперных театров мира и важная туристическая достопримечательность Милана, который вмещает около двух тысяч зрителей.

    О том, что красный уровень погодной опасности был объявлен в 18 городах Италии в начале июля, читайте здесь.

    Теги:
    Культура Италия Театр Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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