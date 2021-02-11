Льва из Бескайнара хотят передать в зоопарк Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лев, который содержался в одном из крестьянских хозяйств в поселке Бескайнар, будет передан в зоопарк Алматы. Ему дали имя Джума. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева отметила, что вопрос о передаче животного в зоопарк Алматы решен, благодаря активистам, сочувствующим гражданам.

«Конечно, диким животным место в дикой природе, на свободе, и мы не приветствуем их нахождение в зоопарках, но в данной конкретной ситуации мы не могли поступить иначе… Алматинский зоопарк примет нашего льва. Лев будет помещен рядом с Симбой, за что отдельная благодарность Snow Leopard Foundation, который разрешили поместить его в вольер Симбы. Для льва, конечно, нужен свой вольер, а это отдельные финансовые затраты. Также хочу выразить благодарность Санжару Бокаеву, который готов профинансировать часть затрат, Руслану Жемкову, за то, что организовал сбор средств через краудфандинг на питание льва. Отмечу, что в день на его кормление потребуется 10-15 кг мяса. Эти средства как раз понадобятся до того периода, пока зоопарк не примет животное на свой баланс, на это как минимум нужно 3-4 месяца», - отметила Самал Ибраева.

По ее словам, в общей работе по спасению льва приняла непосредственное участие и Наталия Сульжик из алматинского фонда защиты животных. Они вместе с Санжаром Бокаевым оперативно провели переговоры с администрацией зоопарка, решили вопрос размещения. В свою очередь, Наталья Сульжик в Facebook поделилась видео из дома хозяина. Лев еще находится в Бескайнаре.

«Льва зовут Джума (на видео он выглядывает из кирпичного строения и рычит). Алматинский зоопарк согласился взять его с условием, что ему построят вольер, как у Симбы (львенок из Актау). Видео Симбы я тоже размещаю, как и видео его шикарного вольера. Пока, временно, нам предложили отреставрировать старый летний вольер, но это только до зимы, к холодам в любом случае понадобится новый вольер», - пишет Наталия.

Она отметила, что Джума мелкий для своего возраста, у него проблемы с суставами, раздут живот, тусклая шерсть.

«Содержался он в неотапливаемом помещении в горах... Если им не займутся врачи зоопарка, я не знаю сколько он протянет, его даже перевозить лишний раз опасно. И, конечно, ни до каких зоопарков в РФ он просто не долетит. Вариант один - строить вольер, спасать «царя зверей», исправлять ошибки двуногих. Он этого заслуживает, как и любое другое живое существо. Сколько будут стоить реконструкция старого вольера и строительство нового мы не знаем, скоро получим сметы от зоопарка и обязательно с вами поделимся», - добавила она.

Напомним, 28-летний алматинец в поселке Бескайнар держал взрослого льва в крестьянском хозяйстве. Животное содержалось в вольере размером 5 на 10 метров.