Льготы предоставят работодателям, повышающим зарплаты своих сотрудников в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут предоставлять льготы работодателям, повышающим заработные платы своих сотрудников. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 6,5 млн человек в Казахстане являются наемными работниками. Основной источник доходов для них заработная плата. При этом за последние 10 лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в этой связи Правительство разработает мягкие меры стимулирования бизнеса к увеличению заработной платы своих работников.

«Для работодателей, повышающих заработные платы своих сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке», - заявил Касым-Жомарт Токаев.