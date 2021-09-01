РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Льготы предоставят работодателям, повышающим зарплаты своих сотрудников в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут предоставлять льготы работодателям, повышающим заработные платы своих сотрудников. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 6,5 млн человек в Казахстане являются наемными работниками. Основной источник доходов для них заработная плата. При этом за последние 10 лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что в этой связи Правительство разработает мягкие меры стимулирования бизнеса к увеличению заработной платы своих работников.

    «Для работодателей, повышающих заработные платы своих сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента-2021 Послание Президента РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!