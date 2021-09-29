Льготный и бесплатный проезд за пределы города на лечение предоставили жителям столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маслихат Нур-Султана принял решение о предоставлении льготного и бесплатного проезда на лечение жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проектом решения предусмотрено предоставление льготного и бесплатного проезда гражданам, постоянно проживающим на территории города, нуждающимся в предоставлении высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования за счет бюджетных средств, осуществляющихся за пределами города Нур-Султана. В основном, это город Алматы», – сказал руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, выступивший с докладом на заседании маслихата.

По его словам, оплата проезда больного лица и его сопровождающего, не более одного человека, будет производиться в полном объеме, при условии получения медицинской помощи, за проезд на автомобилях и на железнодорожном транспорте, в оба конца. В случае проезда больного, направляемого по медицинским показаниям, за пределы населенного пункта и лиц, сопровождающих больного, не более одного человека, оплата производится в полном объеме в оба конца, при наличии показаний, ограничения жизнедеятельности, по заключению врачебно-консультативной комиссии.

При отсутствии заключения ВКК, на воздушном транспорте - в размере не более средней стоимости билета купейного вагона скорого поезда, в оба конца.

Как отметил Т. Муратов, средняя стоимость проезда по железной дороге до Алматы составляет 9 030 тенге. На реализацию решения маслихата по программе в 2021 году выделено 2 млн тенге.