Льготные кредиты предоставят туркестанским производителям

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в целях формирования соответствующих запасов социально-значимых продовольственных товаров и регулирования цен проводится работа по нескольким направлениям. Крупным супермаркетам и производителям предоставляется кредит на один год с процентной ставкой 0,01% годовых. Об этом на прошедшем брифинге сообщил директор региональной Палаты предпринимателей Баглан Жумашбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

По его словам, на закупку товаров, необходимых для фонда, предусмотрены средства в размере около 650 млн. тенге.

«В рамках реализации проекта «оборотные средства» в первую очередь прорабатывается вопрос кредитования 10 субъектов предпринимательства, представленных акиматами городов Туркестан, Кентау и Арыс. Кредит предоставят крупным супермаркетам и производителям на год с процентной ставкой 0,01% годовых. Кредит предоставляется за счет средств, внесенных на депозит АО СПК «Туркестан». Стабилизация цен при кредитовании достигается с выдержкой на 10% ниже установленных предельных цен, утвержденных акиматом Туркестанской области», - сказал Б.Жумашбеков.

Кроме того, стабилизационным фондом ведется работа в рамках государственных закупок. Объявлен конкурс по госзакупу 1 500 тонн продовольственных товаров (рис, мука первого сорта, гречневая, подсолнечное масло, рожки, картофель, морковь столовая).

Наряду с этим, АО СПК «Туркестан» заключило соглашение с акиматом города Туркестана, управлением сельского хозяйства Туркестанской области, а также субъектами предпринимательства о совместной деятельности по стабилизации цен на социально значимые товары в городе Туркестане. В рамках данного соглашения запланирован комплекс совместных мер, направленных на предотвращение повышения цен на товары и бесперебойное обеспечение продовольственной безопасности.