Льготные кредиты под 2% годовых предоставят пострадавшим предпринимателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихатом Алматы утверждены изменения в региональной программе «Almaty Business-2025» в части внедрения нового кредитного продукта для субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших в ходе массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что льготное кредитование предусмотрено для пополнения оборотных средств в сумме до 10 млн тенге под 2% годовых на срок до 12 месяцев. Займ выдается под залог и/или частичную гарантию АО «СПК «Алматы».

Средства выделены из местного бюджета, оператором программы является ТОО «МФО Almaty». Для подачи заявок предпринимателям необходимо обратиться по адресу: г.Алматы, улица Байзакова 303, кабинет 201, офис МФО Алматы, телефон для справок: 2810 (бесплатно с мобильного), +7 727 356 02 80 (с городских номеров).

Ранее льготные кредиты под 2% годовых были предусмотрены в рамках программы «Almaty Business-2025» лицам из категории социально уязвимые слои населения и резидентам промышленных парков.

Кроме того, пострадавшие субъекты МСБ в Алматы освобождены от коммунальных расходов на три месяца, арендаторы коммунальной собственности города – от арендной платы на шесть месяцев. Дополнительно, в ТОО «Almaty Finance» и ТОО «МФО «Almaty» им предоставлена отсрочка по погашению основного долга, отменены штрафы и пени по кредитным обязательствам сроком до 180 дней.