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    14:27, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Льготные кредиты на обучение будут предоставлять в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут предоставлять льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо продолжать реформы и в сфере высшего образования. По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Поэтому, как отметил Президент РК, государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

    «Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Общество Президент Казахстана Образование Послание Президента РК-2022 для mail.ru Президент
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