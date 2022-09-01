Льготные кредиты на обучение будут предоставлять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут предоставлять льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо продолжать реформы и в сфере высшего образования. По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, как отметил Президент РК, государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

«Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.