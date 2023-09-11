Льготные кредиты и субсидии: о мерах господдержки в сахарной отрасли сообщили в МСХ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14,1 млрд тенге предусмотрено в этом году в местных бюджетах на субсидирование сдачи сахарной свеклы на переработку, в том числе для фермеров Жамбылской области – 8,1 млрд тенге, области Жетысу – 6 млрд тенге. Эти объемы финансирования позволяют просубсидировать 491 тысячу тонн сданного сырья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В этом году, по официальным данным Бюро нацстатистики, посевная площадь сахарной свеклы составляет 19,7 тысячи га, в прошлом году посевные составляли 11,6 тысячи га.

В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, выращивающих сахарную свеклу, предоставляются удешевленные кредиты на проведение весенне-полевых и уборочных работ, выдаются льготные займы на пополнение основных и оборотных средств, в том числе по программе «Экономика простых вещей».

Кроме того, фермерам предоставляются субсидии на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, услуги по подаче воды, инвестиционные субсидии на приобретение сельхозтехники, а также субсидии на сахарную свеклу, сданную на переработку.

В правила инвестсубсидирования вносятся изменения в части увеличения норматива субсидий на приобретение свеклоуборочных комбайнов, сеялок и ботворезов с 25% до 50%, а также актуализированы цены на них.

Также в целях увеличения рентабельности производства сахарной свеклы, норматив субсидий в этом году увеличен с 15 тысяч тенге до 25 тысяч тенге за тонну.

По поручению Главы государства разработан комплексный план развития сахарной отрасли на 2022-2026 годы, который предусматривает расширение посевных площадей сахарной свеклы до 38 тысяч га, увеличение производства сахарной свеклы до 1800 тысяч тонн и доведение производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно. В планах также развитие оросительных сетей, модернизация заводов, совершенствование мер господдержки.

Меры поддержки оказываются и сахарным заводам. Так, на расширение и модернизацию сахарных заводов предусмотрены инвестиционные субсидии в размере 25% от суммы проекта, производителям сахара предоставлены квоты на беспошлинный ввоз 350 тысяч тонн тростникового сырья, предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от НДС на импорт сырья, а также снижение НДС на 70% по статье 411 Налогового кодекса.

Кроме того, для обеспечения оборотными средствами на закуп сырья сахарным заводам предоставлены льготные кредиты по «оборотной схеме» по ставке вознаграждения 0,1% годовых.

Несмотря на указанные меры господдержки, увеличившийся импорт дешевого российского сахара не позволяет сахарным заводам реализовать произведенную продукцию по справедливой цене, что не позволяет им повышать закупочную цену сахарной свеклы.

Учитывая изложенное, Правительством рассматриваются дополнительные меры поддержки сахарной отрасли в виде введения минимальных оптовых цен на сахар, пролонгации ранее выделенных кредитов, а также выделение дополнительных средств на льготное финансирование закупа свекловичного сырья.