Льготные кредиты для строительства предлагают ввести предприниматели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимость обеспечения доступности льготных кредитов с процентной ставкой не более 6% для строительной отрасли отметил директор Палаты предпринимателей г. Астана Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доступность льготных кредитов с процентной ставкой не более 6% для строительной отрасли является одной из острых проблем. Более того, БВУ неохотно финансируют в целом строительную отрасль. Мало кто соответствует жестким требованиям со стороны финансовых институтов», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената.

Спикер добавил, что при строительстве государственных объектов можно было бы выдавать кредиты на основе подписанных, гарантированных объемов государством.

«Не могу умолчать о замечании Президента на недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане на 42 млрд долларов, при наличии в банках многотриллионной ликвидности, которая фактически не работает на экономику», - подчеркнул Бейсен Жолболдиев.

Было отмечено, что строительная отрасль в столице является одним из драйверов экономики и ее поддержка очень важна на сегодня.

«Настало время, чтобы банки повернулись лицом к бизнесу», - заявил Бейсен Жолболдиев.