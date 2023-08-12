Льготное жилье для пожарных строят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Квартирами обеспечат порядка 100 сотрудников местных подразделений по чрезвычайным ситуациям. Вместе с тем пожарным уже увеличили заработную плату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Дауренбек Мукешев вот уже несколько лет служит старшим пожарным, а его супруга – радиотелефонистом. Сегодня они проживают в служебном общежитии. Их главная мечта – приобрести собственное жилье, ведь у них растет маленькая дочь.

«Служба у нас непростая. Мы постоянно должны находиться на телефонах, так как бывают постоянные тревоги, вызовы. Очень хорошо иметь крепкий тыл. Хочется иметь свою собственную квартиру», - говорит радиотелефонист специализированной пожарной части №2 Дамира Мусина.

«Быть пожарным – это высокая ответственность и нагрузка», - говорит Дауренбек Мукешев.

Большую часть своего времени ему приходится проводить на службе. Потому и новость о повышении заработной платы воспринял с радостью.

Дауренбек Мукешев, старший пожарный специализированной пожарной части №11 с детства мечтал работать в этой сфере, стремился к этому.

«Я свою мечту осуществил. Мы самими первыми выезжаем на пожары. У нас часто стихийные пожары происходят. В этом году нам подняли заработную плату. Я 7 лет работаю. Раньше получал 120 тысяч тенге. В данный момент получаю уже 250 тысяч тенге».

Сегодня для пожарных существует еще ряд льгот. Это выделение временного жилья при переезде в другой регион и предоставление мест в детском саду для детей. Вместе с этим в стране намерены ввести выплаты за аренду жилья для сотрудников.

«В целом сотруднику, который устроился без стажа или менее года, на руки выплачивается 180 тысяч тенге. Кроме этого, пожарным, которые выполняют основную работу при тушении пожаров и участвуют в других аварийно-спасательных работах, выплачивают 10% от оклада, надбавка за оперативность. Это за то, что они постоянно в режиме повышенной готовности находятся», - говорит Данияр Смаилов, начальник управления департамента по чрезвычайным ситуациям.

В областном центре за счет частных инвестиций начали возводить 100-квартирный дом для спасателей. Строительство обещают завершить в следующем году.

Как отметили специалисты, увеличение заработной платы уже дает свои результаты. Только с начала года ряды пожарных пополнили порядка 120 человек.