Льготное кредитование под 6% годовых – доступная реальность для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аграрная кредитная корпорация направила 22,5 млрд тенге на микрокредитование бизнеса в регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АКК.

Начинающие предприниматели, представители малого бизнеса, семейного и социального предпринимательства могут воспользоваться средствами, которые выдаются в виде льготных кредитов под сниженную процентную ставку.

Аграрная кредитная корпорация (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек») открыла кредитные линии для МФО, которые уже финансируют предпринимателей в регионах.

Партнерами АКК выступают 15 микрофинансовых организаций. Они были созданы с участием НПП «Атамекен» и местных исполнительных органов. Данные финансовые институты расположены во всех регионах Казахстана, за исключением двух столиц – Алматы и Нур-Султана.

Программа льготного кредитования облегчит доступ начинающих предпринимателей к финансированию, способствуя успешной реализации поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию микрофинансирования.

Возможность открыть свой бизнес имеют начинающие предприниматели, окончившие курсы основ предпринимательства в рамках различных государственных программ, а также выпускники проекта «Бастау Бизнес».

Срок кредитования составляет до пяти лет, в сфере животноводства до семи лет.

Максимальная сумма микрокредита варьируется от местности. Так, в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах – на развитие бизнеса можно получить 2,5 тыс МРП, что составляет 7,2 млн тенге.

В городах и моногородах (кроме Шымкента, Актау, Атырау) – до 6,5 тысяч МРП. Это 18,9 млн тенге.

В Шымкенте, Актау и Атырау – до восьми тысяч МРП или 23,3 млн тенге.

Сниженная процентная ставка и удобные временные рамки – идеальное сочетание для развития своего бизнеса, считают эксперты.

«Для поддержки бизнес-инициатив по программе «Дорожная карта занятости» выделено 22,5 млрд тенге. Эти средства ориентированы для начинающих предпринимателей, представителей малого бизнеса, микропредпринимательства, в том числе для развития семейного и социального предпринимательства, которые выдаются в виде льготных кредитов под сниженную процентную ставку. Срок кредитования по проектам в сфере животноводства до семи лет, в других отраслях до пяти лет», - отметила заместитель председателя правления АКК Айжан Кенжебаева.

Для подачи заявки на кредит, необходим сертификат проекта «Бастау Бизнес», либо других предпринимательских курсов, а также наличие залогового имущества. Для успешного получения займа в МФО, необходимо успешно защитить свой бизнес-план.

Из выделенных 22,5 млрд тенге АО «Аграрная кредитная корпорация» уже приняла заявки от микрофинансовых организаций на общую сумму более 4,7 млрд тенге. Из этой суммы выданы кредиты на более 2,6 млрд тенге.

Аграрная кредитная корпорация содействует доступному финансированию широкого круга субъектов предпринимательства. Это повышает уровень благосостояния граждан в сельской местности – создаются рабочие места, открываются новые производства, развивается сфера услуг и другие виды деятельности.