Льготное кредитование фермеров увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят увеличить объемы льготного кредитования фермеров из республиканского бюджета. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правителства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса прорабатывается увеличение льготного кредитования фермеров из республиканского бюджета через программу «Кен дала» в объеме до 140 млрд тенге для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе для производства ранних овощей и социально значимых продовольственных товаров», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что на сегодня решаются вопросы обеспечения сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ.

Ранее глава МСХ сообщил, какие меры принимаются Министерством сельского хозяйства РК для исполнения поручений Главы государства.

«В целях обеспечения физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары Министерством принимаются меры нетарифного регулирования экспорта товаров», - сказал Ербол Карашукеев.

Так, по его словам, на сегодня действуют: количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного сроком до 1 июля 2022 года; запрет на экспорт картофеля и моркови сроком на три месяца; запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев. Вводится запрет на вывоз зернофуража.



