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Льготное кредитование фермеров: сколько уже профинансировала Продкорпорация

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Марта 2022, 10:32
Льготное кредитование фермеров: сколько уже профинансировала Продкорпорация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в 2 раза», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

То есть будет выделено 220 млрд тенге на проведение весенне-полевых работ.

«По состоянию на 17 марта по программе «Кең дала» поступили заявки на сумму 94,8 млрд тенге, из них профинансировано 46,6 млрд тенге. Таким образом, выделенные первые 2 транша кредитных ресурсов на эти цели практически освоены полностью», - отметил министр. В Продкорпорацию поступили заявки на сумму свыше 76 млрд тенге, из них профинансировано 52,5 млрд тенге. Наряду с этим, в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге», - заключил глава Минсельхоза.


Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство   Финансы  
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