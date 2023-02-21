Льготное дизтопливо получали для бездействующих компаний в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области выявила факты завышения объемов льготного дизельного топлива за счет бездействующих агроформирований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель ведомства Сергей Перов на брифинге сообщил, что департамент регулярно контролировал распределение дизтоплива, проводил встречи с должностными лицами управления сельского хозяйства, аграриями и операторами, которые реализуют удешевленное дизельное топливо. Тем не менее, со стороны операторов поступали неоднократные обращения.

«По результатам антикоррупционного мониторинга установлены факты завышения потребности объемов льготного дизтоплива за счет прекративших свою деятельность агроформирований и дальнейшего необъективного распределения между операторами. Контроль со стороны департамента позволил избежать его дефицита. В целях недопущения подобных рисков впредь мной лично на площадке Министерства сельского хозяйства внесены рекомендации в проект разрабатываемых Правил распределения льготного дизельного топлива», - сказал С. Перов.

Фото из открытых источников