Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор «Astana Motors» Бекнур Несипбаев заявил, что в этом году ориентировочно до 15-17 тысяч казахстанцев смогут купить машины по льготному автокредитованию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ориентировочно мы предполагаем, что это до 15-17 тысяч человек», - ответил Бекнур Несипбаев в ходе пресс-конференции по снижению утильсбора.

Директор по стратегическому развитию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов добавил, что это еще зависит от того, как направляли эти средства на льготное автокредитование.

«Тут есть две возможности. Первая - это аналогично той программе, которая сейчас идет. То есть, финансировать весь кредит, либо второй вариант - субсидировать процентную ставку. При субсидированный процентной ставки, снижении этой процентной ставки, количество автомобилей может быть больше», - отметил он.

Вице-президент Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Анар Макашева объяснила механизм льготного автокредитования.

«По льготному кредитованию предлагается два варианта поступления финансовых средств в программу. Первый вариант был озвучен Правительством - деньги «Оператора РОП» пойдут на эту программу в размере 100 млрд тенге, второй - традиционно выделение бюджетных средств на программу через банки второго уровня и Банк развития Казахстана. Эта программа по бюджетному кредитованию работает с 2016 года. В целом, базовые параметры для граждан Казахстана будут одинаковы. Процентная ставка - 4% годовых, без первоначального взноса сроком до 5 лет, в программе будут участвовать все транспортные средства, которые производятся в РК. Там есть ограничения по сумме займа, не по стоимости авто. У каждого потребителя разные собственные параметры. Когда он приходит в банк и просит, чтобы ему рассчитали кредит, то у него есть его зарплата, другие кредиты, возможности. Когда он выбирает транспортное средство, то банк рассчитывает на его возможности и делает соответствующий расчет. Для того, чтобы не ограничивать наших потребителей в самой программе, в их возможностях и желаниях, были созданы равные условия для того, чтобы потребитель мог дальше выбирать в соответствии со своими возможности и желаниями», - сказала Анар Макашева.

Она пояснила, что до 5 лет без первоначального взноса - это бюджетная программа, которая работала с банками второго уровня и Банком развития Казахстана с 2016 года.

Ранее Анар Макашева поделилась мнением касательно снижения ставок на утильсбор. Она отметила, что было отрадно слышать о том, что средства от утильсбора пойдут на программу льготного кредитования.

Между тем, Бекнур Несипбаев заявил, что на 1000 казахстанцев сегодня приходится 200 автомобилей, в Европе - это 400 авто, в России - 300 авто на 1000 человек.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев опроверг несколько фейков касательного льготного автокредитования.

Напомним, 23 февраля первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%. Также он назвал новые условия льготного автокредитования: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос, срок – 7 лет.