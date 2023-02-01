Льготное автокредитование: Производители должны поставить авто в течение 60 дней

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В программе льготного автокредитования участвуют две компании ТОО «Сарыаркаавтопром» (Allur) и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan». После одобрения заявки на участие производители должны обеспечить поставку авто заявителям в течение 60 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом потенциальные участники должны заранее определиться с автопроизводителем. После подачи заявки изменить автопроизводителя уже нельзя.

«По условиям этой программы автопроизводители должны обеспечить поставку авто в течение 60 календарных дней. Участник программы приходит в автосалон и обсуждает с менеджером необходимую модель, комплектацию и цвет. Если конкретный автомобиль находится в наличии, то он сразу его приобретает после одобрения банком», - разъяснил директор по государственному регулированию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Кайрат Еламанов во время встречи с журналистами в Астане.

По его словам, заявители могут забронировать автомобили, которые ожидаются к поставке в ближайшие два месяца.

«Есть определенные комплектации, поставка которых в ближайшие два месяца не ожидается, по ним можно подобрать альтернативу», - добавил спикер.

Он отметил предыдущий опыт реализации программы. Тогда средний чек был 7,8 млн тенге. Это говорит о том, что людей больше интересуют бюджетные автомобили.

«Вы знаете, что максимальная сумма займа – 10 млн тенге. Если автомобиль стоит меньше 10 млн тенге, то не нужен даже первоначальный взнос. Поэтому люди в основном смотрят на более дешевые автомобили», - сказал Кайрат Еламанов.

На сайте allur.kz в настоящее время доступны Kia Sportage от 12,9 млн тенге, Kia CEED SW 10,9 млн тенге, Jac S3 Pro от 9,5 млн тенге, JAC JS4 от 10 млн тенге, JAC S7 от 13,3 млн тенге, JAC S5 от 9,7 млн тенге, JAC T6 от 14,4 млн тенге. Также есть модели Lada от 6,6 млн тенге.

Hyundai Trans Kazakhstan предлагает модели I30 от 8,9 млн тенге, ACCENT от 9,9 млн тенге, ELANTRA от 9 млн тенге, SONATA от 12,3 млн, BAYON от 11 млн тенге, TUCSON от 12 млн тенге.

Ранее сообщалось, что 6 февраля будет запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования. Прием заявок будет запущен в 10.00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz. В первом запуске смогут зарегистрироваться 761 человек. По достижении данного количества заявителей, прием заявок на платформе будет автоматически прекращен. Планируется, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.