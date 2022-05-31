31 Мая 2022 21:13

Льготное автокредитование - ажиотажа в автосалонах РК не наблюдается

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16 мая в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. Желающих купить авто под низкий процент становится все больше. В первые дни в крупных городах образовались очереди в автосалонах, но на сегодня такого ажиотажа уже не наблюдается. В Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) сообщили, что по этой программе уже выдано более 1 тыс. машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа идет хорошими темпами. Такого ажиотажа, как в первые дни, на сегодня уже не наблюдается. По состоянию на утро 31 мая подано 23 719 заявок, из них одобрено 9918 на сумму 73,3 млрд тенге. Выдано 1188 автомобилей», - проинформировал представитель АКАБ Кайрат Еламанов.

Спикер отметил, что процедура выдачи авто и оформления документов занимает от 5 до 7 дней.

Участнику программы необходимо выполнить семь пунктов, чтобы купить авто.

По словам Кайрата Еламанова, среди населения большим спросом пользуются более бюджетные автомобили с автоматической коробкой передач.

«Что касается стоимости авто, то с момента старта этой программы, мы роста цен не наблюдаем. Но отмечу, что по сравнению с прошлым годом в этом году были корректировки по некоторым моделям. Это связано с геополитической ситуацией в мире, колебанием курса тенге, ростом стоимости на логистические услуги, а также по ряду экономических причин», - пояснил представитель АКАБ.

Он заявил, что на сегодня в дилерских центрах дефицита авто нет.

Директор по развитию одного из дилерских центров Александр Абрамов сообщил, что в программу льготного автокредитования изначально были включены несколько моделей популярного корейского авто.

«На сегодня со старта программы выдано почти 2 тыс. счетов на оплату, из них в процессе оформления - более 300 автомобилей. Клиенты уже забрали около 130 авто по Казахстану. Но больше всего в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте», - сказал спикер.

Александр Абрамов также подчеркнул, что с начала старта программы льготного автокредитования цены на авто не повышались.

«Нам удавалось сдерживать рост цен на наши автомобили. Однако, в связи с поставками комплектующих по новой стоимости и изменению тарифов логистики, с начала апреля изменились цены на некоторые модели», - заявил он.

Кроме того, спикер особо отметил, что на сегодня в автосалонах навязывание дополнительного оборудования на автомобили запрещено. В случае, если клиент сталкивается с такой ситуацией, то он может обращаться в службу поддержки автоцентра по номеру 7007.

Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая. Ее правила утверждены постановлением Правительства 15 апреля. Оператором программы определено АО «Фонд развития промышленности», общая сумма финансирования – 100 млрд тенге из средств АО «Жасыл Даму».

Кредитование легковых автомобилей осуществляется на следующих условиях: ставка вознаграждения - 4%, сумма кредитования - не более 10 млн тенге, срок финансирования - не более 7 лет, первоначальный взнос - от 0%, стоимость транспортного средства не должна превышать 15 млн тенге.