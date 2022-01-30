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Кызылординская область вышла из «красной» зоны по коронавирусу
30 Января 2022 09:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 30 января 2022 года, 15 регионов Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Кызылординская область.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
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