Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Кызылординская область представит свою продукцию на сельхозярмарке в Нур-Султане

Редактор:  
Алла Серикбаева
7 Сентября 2022, 20:26
Кызылординская область представит свою продукцию на сельхозярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сельскохозяйственной ярмарке, которая состоится в столице 10-11 сентября, свою продукцию представят товаропроизводители Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Около 70 товаропроизводителей из данного региона привезут в столицу более 500 тонн продукции. В том числе 210 тонн бахчевых, 100 тонн риса, 80 тонн овощей и фруктов, 50 тонн тыквы, 30 тонн рыбной продукции, 15 тонн мяса, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий и 3 тонны поваренной соли.

Данная ярмарка позволит сельхозпроизводителям региона реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран 48.

17-18 сентября свою продукцию в столице представят предприниматели Алматинской и Жетысуской областей.


Фото: Акимат г. Нур-Султан




Астана   Кызылординская область   Сельское хозяйство   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия