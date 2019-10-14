Кызылординцы отметили День города

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординцы отметили 201-летие родного города. Длившиеся в течение месяца культурно-массовые мероприятия завершились грандиозным гала-концертом на центральном стадионе имени Гани Муратбаева. На торжественном мероприятии группе заслуженных работников страны были вручены благодарственные письма и нагрудный знак «Почетный гражданин города Кызылорда», передает МИА «Казинформ».

Аким области на торжестве по случаю Дня города вручил боксерам, которые прославили Казахстан на мировом чемпионате в российском городе Екатеринбурге, денежные сертификаты: Камшыбек Конкабаев получил 2 млн тенге, Турсынбай Кулахмет – 1 млн тенге. Кроме того, серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Даулет Ниязбеков удостоился сертификата в 2 млн тенге. Денежные сертификаты в размере 500 тыс. тенге получили также тренеры спортсменов.





«Кызылорда с двухвековой историей благодаря единству и трудолюбию жителей города на сегодняшний день обрела современный облик, стала городом с динамично развивающейся экономикой и с высоким социальным потенциалом. Превратившись в интенсивную строительную площадку, город активно развивается на левом берегу Сырдарьи. Не только в центре Кызылорды, но и на левобережье, создаются все условия для качественного и комфортного проживания населения, строятся жилые дома с различными социальными объектами. На самом деле, увеличение количества жилых домов, различных объектов, расширение строительства свидетельствуют о том, что улучшается социально-экономическое положение города. Я считаю, что каждый из вас внес большой вклад в процветание Кызылорды. В этот знаменательный день желаю каждой семье крепкого здоровья, счастья и благополучия, долгих лет жизни и благополучия», - сказал аким области Куанышбек Искаков





За последние годы в областном центре были построены несколько новых микрорайонов, свыше 7 тыс. кызылординцев стали счастливыми обладателями квартир. В этом году работа в этом направлении будет продолжена в таком же интенсивном темпе, объем строительных работ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза. Причем 40% строительных работ приходится на город Кызылорду.





По словам акима области, самым крупным строительным объектом, на который выделены средства из республиканского и областного бюджетов, на сегодня является новый город на левобережье Сырдарьи. Это 16 многоэтажных арендных домов на 820 квартир и 17 многоэтажных жилых домов (кредитное жилье) на 830 квартир. Все они будут сданы в эксплуатацию до конца года.

Празднование Дня города началось с фестиваля КВН под открытым небом. Затем были организованы фотовыставка «Кызылорда моими глазами» и акция «Веселая суббота», которая проходила каждую субботу. А 18-19 сентября в спортивном клубе имени Кажымукана Мунайтпасова городского отдела физической культуры и спорта состоялось городское открытое первенство по каратэ-до среди подростков.





В рамках недели культуры и духовности под названием «Мәдениет мәйегі - Кызылорда» были организованы спортивные соревнования среди молодых семей «Толағай», конкурс по массовому выпеканию баурсаков «Бауырсақ party», а также молодежный карнавал. Кроме того, работники искусства провели праздничное мероприятие «Веселый автобус» с небольшой концертной программой, чтобы подарить праздничное настроение пользователям общественного транспорта.

Аким области Куанышбек Искаков также принял участие в ярмарке сельхозпродукции, где все товары реализовывались по ценам ниже рыночных, в акции по посадке деревьев, конных состязаниях «Байга», празднике урожая «Алтын дән».





Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и празднику урожая «Алтын дән», завершились гала-концертом с участием звезд казахстанской эстрады.