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«Кызыл-Жар» уступил АПОЭЛу в Лиге конференций
5 Августа 2022 07:47

«Кызыл-Жар» уступил АПОЭЛу в Лиге конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего отборочного раунда Лиги конференций петропавловский «Кызыл-Жар» на выезде сыграл с кипрским АПОЭЛом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы клубов выглядели следующим образом:

АПОЭЛ: Белец, Чебаке, Креспо, Каро, Эфрем, Сарфо, Даушвили, Феррари, Ндонгала, Далсиу, Илия;
«Кызыл-Жар»: Лобанцев, Бушман, Мужек, Каршакевич, Гурман, Тапалов, Подио, дос Сантос, Коне, Яковлев, Лобжанидзе.

С первых минут хозяева владели полным преимуществом на поле, гости редко выбегали в атаки, забить до перерыва удалось дальним ударом Георге Эфрему. Киприоты не отступали и во второй половине, уже на ее старте Мариос Илие попал в перекладину, после чего «АПОЭЛ создал еще несколько опасных моментов у ворот Мирослава Лобанцеве, но забить их не сумел — 1:0.

Ответная игра пройдет 11 августа в Нур-Султане.

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) — «Кызыл-Жар» (Петропавловск, Казахстан) 1:0 (1:0)
Гол: Эфрем 27 (1:0)


Фото: FC Qyzyljar | ФК Кызыл-Жар



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