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    16:56, 27 Март 2021 | GMT +6

    «Кыз узату» прервали в ходе рейда в Алматы: усилена работа мониторинговых групп

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп. Их количество выросло с 32 до 40, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В городе с 21 по 26 марта проведено 98 объездов, охвачено 1911 объектов, на 300 из которых выявлены нарушения установленного режима работы и не соблюдаются противоэпидемические требования. При этом 17 нарушений были выявлены в ходе ночного объезда с 26 на 27 марта. 300 субъектов предпринимательства будут подвергнуты штрафу в размере 230 МРП (670 910 тенге).

    За неделю за нарушение масочного режима согласно статье 425 КоАП РК к ответственности привлечены 693 физических лица.

    Среди выявленных пресеченных мониторинговыми группами мероприятий свадьбы, семейные и иные праздничные мероприятия с массовым скоплением людей. К примеру, в Ауэзовском районе 26 марта в 20:00 было приостановлено проведение мероприятия кыз узату в ресторане «Достар Сарайы» по адресу Аксай-4, дом 15А. На мероприятии было свыше 70 человек. Приняты соответствующие меры.

    Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп в районах, где продолжается рост случаев заражения из-за нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

    Алматы продолжает находиться в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в городе выявлены 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Анализ показывает, что помимо общественных заведений рост скопления людей происходит в частном секторе - продолжается регистрация случаев заражения с семейных мероприятий, свадеб, поминок и тоев на дому.

    Акимат Алматы призывает жителей и гостей города быть ответственными, не посещать места скопления людей, не организовывать и не участвовать в массовых мероприятиях.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Алматы Минздрав РК
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