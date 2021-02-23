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    13:56, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Кыз узату на 100 человек остановили полицейские Сарыагаша

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Туркестанской области был пресечен факт проведения Кыз узату в городе Сарыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время рейда полицейские Сарыагашского РОП выявили очередной факт проведения свадебного торжества и нарушение карантина.

    Как выяснилось, в одном из ресторанов города Сарыагаша местный житель устроил проводы невесты с участием около 100 приглашенных гостей и родственников. Стражи порядка прервали проведение тоя, провели с участниками разъяснительные беседы и распустили всех по домам.
    В отношении организаторов тоя и владельцев заведения, подвергших опасности здоровье близких и гостей, полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».
    Собранные материалы за несоблюдение ограничительных мер и требований карантинного режима, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача, направлены в СЭС Сарыагашского РОП для составления административного протокола.

    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область
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