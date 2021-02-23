Кыз узату на 100 человек остановили полицейские Сарыагаша

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Туркестанской области был пресечен факт проведения Кыз узату в городе Сарыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейда полицейские Сарыагашского РОП выявили очередной факт проведения свадебного торжества и нарушение карантина.

Как выяснилось, в одном из ресторанов города Сарыагаша местный житель устроил проводы невесты с участием около 100 приглашенных гостей и родственников. Стражи порядка прервали проведение тоя, провели с участниками разъяснительные беседы и распустили всех по домам.

В отношении организаторов тоя и владельцев заведения, подвергших опасности здоровье близких и гостей, полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

Собранные материалы за несоблюдение ограничительных мер и требований карантинного режима, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача, направлены в СЭС Сарыагашского РОП для составления административного протокола.

