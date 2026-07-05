Кюи Курмангазы теперь доступны на мировых стриминговых платформах

Кюи великого казахского композитора и кюйши Курмангазы Сагырбайулы теперь доступны на ведущих мировых стриминговых платформах, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

К Национальному дню домбры продюсерский лейбл Qazaq Creative Production, созданный при Фонде развития креативных индустрий, представил свой первый музыкальный релиз.

В дебютный альбом вошли 10 кюев Курмангазы, записанных в современном звучании. Альбом опубликован на крупнейших цифровых музыкальных сервисах, включая Spotify, Apple Music, Яндекс Музыку и другие платформы, что позволит слушателям по всему миру познакомиться с выдающимся наследием казахской музыкальной культуры.

Запуск первого релиза стал важным этапом в цифровизации и популяризации национального культурного наследия. Проект направлен на сохранение и продвижение лучших образцов казахского музыкального искусства с использованием современных технологий и цифровых каналов распространения.

Qazaq Creative Production создан при Фонде развития креативных индустрий и реализует проекты по сохранению и продвижению аудиального наследия Казахстана. Первый релиз открывает масштабную работу по выводу отечественной музыкальной культуры на международные цифровые площадки.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем Домбры.

Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.