Кыргызстанцы в соцсетях призывают не выходить на митинги

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Пользователи социальных сетей этой ночью запустили хештег «#Мы против третьей революции», тем самым призывая общественность Кыргызстана не участвовать в митингах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

В Instagram уже размещено свыше 500 постов с просьбой остановить происходящее – жить в мире и согласии. Авторы просят не поддаваться провокациям, не принимать чью-либо сторону.

Напомним, вчера вечером в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате погиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения. Также среди пострадавших начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, ему попал камень в голову. Врачи борются за его жизнь.