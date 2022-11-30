Кыргызстан ратифицировал договор о госгранице с Узбекистаном

30 Ноября 2022, 12:06

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан завершил процедуру ратификации договора об отдельных участках государственной границы с Узбекистаном. Соответствующий закон подписан Президентом КР Садыром Жапаровым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

Закон ратифицирует договор между Республикой Кыргызстан и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы протяженностью 302,29 километра.

Наряду с ним, подписан также закон, полностью ратифицирующий соглашение между правительствами КР и РУ о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища с участием комиссии двух стран.

Внешнеполитическое ведомство КР отмечает, что Кыргызстан и Узбекистан достигли высокого уровня политического диалога и готовы к дальнейшему активному развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, наращиванию взаимной торговли и промышленной кооперации, углублению культурно-гуманитарных связей.

Фото: novosti.kg