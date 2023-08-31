Кыргызстан празднует 32-ую годовщину независимости

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 31 августа Кыргызстан отмечает главный государственный праздник – День Независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан была принята 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Кыргызской Республики. С этого исторического акта Кыргызстан был объявлен независимым, суверенным, демократическим государством.

Главные мероприятия, посвященные 32-ой годовщине со дня обретения независимости, в этом году проходят в городе Ош с участием официальных лиц страны.

В парке имени Алымбека Датки у подножия горы Сулайман-Тоов в одном из древнейших городов Ферганской долины и Центральной Азии прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Кыргызской Республики по случаю Дня Независимости страны, на котором Президент КР Садыр Жапаров в своем выступлении поздравил кыргызстанцев с

праздником.

В своем обращении С.Жапаров отметил значимость проведения мероприятий празднования независимости страны, в одном из культурных и важных торговых центров Великого Шелкового пути в южной столице - городе Ош.

Глава государства выразил надежду, что Ош в ближайшем будущем снова станет одним из важных центров Великого Шелкового пути и продолжит свою историческую миссию, а подписанный главами трех государств проект железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», откроет большие перспективы.

Президент КР, отмечая успехи страны за текущий год в дорожной отрасли, сфере гражданской обороны, системе социальной защиты населения, пожелал кыргызстанцам экономно и старательно использовать природные и человеческие ресурсы страны, улучшать и развивать независимый Кыргызстан.

В этот день во всех уголках страны проходят праздничные мероприятия, сопровождающиеся массовыми гуляниями и выступлениями местных артистов. В столице страны в 19:00 на главной площади «Ала-Тоо» пройдет концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

На ипподроме «Толойкон» города Ош состоятся конноспортивные игры, а также другие культурные мероприятия. Вечернюю программу завершит гала-концерт по случаю празднования Дня Независимости страны с участием высшего руководства страны, гостей и жителей Оша и всего региона.

Ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана.