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Кыргызстан перенимает казахстанский опыт оказания госуслуг

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Сентября 2021, 14:25
Кыргызстан перенимает казахстанский опыт оказания госуслуг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Делегация из Кыргызстана посетила Алматы для изучения казахстанской модели оказания государственных услуг в социальной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал НАО ГК «Правительство для граждан» по Алматы.

Заместитель председателя госкорпорации «Правительство для граждан» Биржан Жунусов продемонстрировал коллегам процессы, начиная от приема документов во фронт-офисах до назначения социальных выплат клиентам. Также презентовал новые форматы оказания государственных услуг в электронном, проактивном и композитном форматах. Отметим, что Казахстан первым в СНГ внедрил проактивный способ оказания услуг по социальным выплатам.

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В ходе встречи члены делегации наглядно ознакомились с деятельностью фронт-офисов, бэк-офисов Госокорпорации и структруных подразделений уполномоченного органа по назначению пенсий и пособий, изучили работу портала электронного правительства egov.kz, а также новые сервисы по получению госуслуг онлайн способом через мессенджер TelegramBot и мобильное приложение eGov-mobile.

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Делегаты отметили, что большое внимание при организации оказания государственных услуг уделяется повышению их доступности лицам с особыми потребностями. Так ЦОНы Казахстана оснащены пандусами, кнопками вызова, табличками с текстом Брайля, тактильными дорожками для слабовидящих и льготными окнами для удобства.

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Также инвалиды I и II групп имеют возможность получать государственные услуги на дому, не посещая ЦОН. Для этого необходимо подать заявку в контакт-центр 1414. Казахстанцы через номер 1414 также могут проконсультироваться по всем вопросам социальной сферы – назначение пенсий и пособий.

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Председатель Социального фонда Кыргызстана Жаныбек Орозалиев высоко оценил достижения Казахстана по совершенствованию процессов предоставления услуг.

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«Я нахожусь под большим впечатлением от деятельности Госкорпорации. Вы создали механизм для улучшения условий и мобильности граждан. Казахстан за пять лет достиг больших успехов и ведет работу с опережением коллег из соседних стран по клиентоориентированности и цифровизации государственных услуг. По результатам нашей встречи намерен с коллегами использовать аналогичные методы, процессы предоставления государственных услуг в своей стране», – сказал представитель делегации.

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Напомним, ранее в рамках обмена опытом предоставления услуг в социальной сфере Казахстан посещали делегации из Монголии и Грузии.

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