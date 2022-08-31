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Кыргызстан отмечает День независимости

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
31 Августа 2022, 16:35
Кыргызстан отмечает День независимости

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан отмечает 31-ю годовщину со дня обретения независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно 31 августа Кыргызская Республика отмечает главный государственный праздник – День Независимости. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Кыргызской Республики одной из первых из союзных республик приняла постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно этому историческому акту Кыргызская Республика была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.

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На церемонии поднятия государственного флага в честь дня независимости в живописном месте на джайлоо Чункурчак в Чуйской области с поздравительной речью к кыргызстанцам выступил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, в которой подчеркнул, что самым главным богатством свободолюбивого народа Кыргызстана является единство. Почитая традиции предков, кыргызстанцы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание.

В своем обращении С. Жапаров высказался об основных направлениях действий, куда входит сохранение независимости, бесценного наследия, увеличение социально-экономической мощи страны, последовательная реализация масштабных программных задач и реформ, начатых в последние годы, благополучие и процветание народа, а также сильная экономическая и социальная политика.

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Президент КР также отметил успехи страны за текущий год в сфере экологической и энергетической безопасностях, системе социальной защиты населения, обороноспособности, развитии железнодорожной сети, возврате в собственность государства золоторудного месторождения «Кумтор».

Во всех уголках страны проходят праздничные мероприятия, сопровождающиеся массовыми гуляниями, спортивными состязаниями, кулинарными турнирами и играми. Вечером на центральной площади Ала-
Тоо столицы состоится концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

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