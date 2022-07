12 Июля 2022 12:12

Kyle Ruh и Алинур Хамзин представят Казахстан на Славянском базаре-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» от Казахстана выступит Kyle Ruh (Ерик Толенов), а в детской версии – Алинур Хамзин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня пройдет жеребьевка детского музыкального конкурса, а завтра уже стартует первый день. Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июля.

«От Казахстана на открытии будет петь Алишер Каримов (лауреат XX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» - прим. ред.), а Рухия Байдукенова будет поднимать флаг фестиваля. Алишер также является членом жюри детской версии конкурса», - сообщила официальный представитель РК на Славянском базаре в Витебске.

По ее словам, за возможность участвовать на фестивале боролись более 40 детей и 30 взрослых. В жюри были известные казахстанцы Роза Рымбаева, Алишер Каримов, Багым Мухитденова, Толкын Забирова, Нагима Ескалиева.

Kyle Ruh (Ерик Толенов) родился в 1993 году в селе Ачисай. Окончил школу №23 имени Турара Рыскулова в городе Кентау, Казахскую академию искусств им. Жургенова. На большой сцене дебютировал в 2014 году с группой Juniors. В 2016 году продолжил сценическую деятельность в составе бойзбенда Moonlight.

В 2018 году Kyle Ruh впервые выступил сольно на сцене фестиваля Q-Fest. В 2021 стал обладателем гран-при международного творческого фестиваля Mozart и международного конкурса Welle-music wave, занял II место в популярном конкурсе The Voice of Kazakhstan. Его выступление вошло в топ лучших выступлений The Voice со всего мира. Сейчас выступает как сольный артист, а также в составе возобновившего деятельность бойзбенда Moonlight.

Алинур Хамзин родился в 2010 году в Уральске. Учится в 6-м классе школы-лицея №27 и музыкальной школе №1. За последние 5 лет принимал участие в республиканских конкурсах, телепроектах и в международных конкурсах, в том числе на Junior Eurovision в Париже, в международном конкурсе «Роза востока» в Ташкенте. Алинур является лауреатом телепроекта «Бала дауысы», дипломантом международного вокального конкурса «Алтын микрофон», международного конкурса детского творчества Boztorgai, международного конкурса Baqytty bala, обладатель специального приза от Dears Димаша Кудайбергена.





