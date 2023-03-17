Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Квоты на вывоз лука могут ввести в РК

17 Марта 2023, 16:43
Квоты на вывоз лука могут ввести в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК намерено ввести квоты на вывоз репчатого лука в размере 20 тысяч тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 (двадцать тысяч) тонн», - отмечено в проекте приказа ведомства, размещенном на портале Открытые НПА.

Поясняется, что распределение объемов квот на вывоз товара с территории Республики Казахстан осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture» (ИС ЕАСУ) автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов.

«После введения в действие настоящих правил в ИС ЕАСУ формируется количественный лимит объема квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн», - уточняется в документе.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 29 марта.


Новости по теме
Как решить проблему потерь воды в сельском хозяйстве Казахстана
В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов
Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством
Теги:
Читайте также
12 реабилитационных центров построят в Казахстане
Как решить проблему потерь воды в сельском хозяйстве Казахстана
Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
Оптимизацию неэффективных и неработающих налоговых льгот требуют провести депутаты
Высшая аудиторская палата отметила бессистемность и бесконтрольность налоговых льгот
Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
Лидер партии Respublica объяснил позицию фракции по кандидатуре Премьер-Министра
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау

Лента новостей