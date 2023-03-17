Квоты на вывоз КРС и МРС намерены ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства планирует ввести квоты на вывоз крупного рогатого скота, а также овец и коз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты): на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) голов; на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) голов», - отмечено в приказе ведомства, размещенном на портале Открытые НПА.

Поясняется, что после введения в действие настоящих правил в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) через функционал «Карантинирование (экспорт)» формируется количественный лимит для постановки на карантинирование.

При превышении установленного количественного лимита ИСЖ автоматически блокирует постановку животных на карантинирование, ИС ЕАСУ – выдачу ветеринарных сертификатов.

Количественный лимит для постановки быков на карантинирование составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) голов, из них:

для откормочных площадок – 30 000 (тридцать тысяч) голов;

для товаропроизводителей – 30 000 (тридцать тысяч) голов.

-Количественный лимит для постановки овец на карантинирование составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) голов, из них:

для откормочных площадок – 30 000 (тридцать тысяч) голов;

для товаропроизводителей – 90 000 (девяносто тысяч) голов.

«Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз быков с территории Республики Казахстан составляет в совокупном количестве не более 500 (пятисот) голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 (двухсот) голов. Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз овец с территории Республики Казахстан составляет в совокупном количестве не более 1000 (тысячи) голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 (пятисот) голов», - уточняется в документе.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 4 апреля.