Квоту на трудоустройство людей с ограниченными возможностями выделят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы по просьбе жителей выделит специальную квоту, которая позволит людям с ограниченными возможностями устроиться на работу по специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Наурызбайского района на встрече с акимом города заявил, что людям с ограниченными возможностями, несмотря на наличие диплома сложно устроиться на работу.

«У нас ежегодно 15-16 студентов оканчивают медицинский колледж. Вы обучаете и распределяете специальные ресурсы. Слава богу, мы получили диплом и специальный сертификат. Но даже если у нас будет диплом вуза, нас никуда не возьмут. Пожалуйста, примите это во внимание!» - обратился он к акиму.

«До этого частные колледжи не могли дать образование детям даже на выделенный нами грант. Я получал письма по этому поводу. Давайте сделаем так: я дам задание о выделении специальной квоты. Каждая поликлиника и больница имеет свою квоту. Документы специалистов, окончивших обучение в этом году и в предыдущие годы, должны быть собраны в течение недели. При наличии у них оценок и сертификатов правильность размещения на вакантные должности в учреждениях здравоохранения должны быть рассмотрены в течение месяца. Ежегодно квота будет распределяться в зависимости от количества выпускников», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев.