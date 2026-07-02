Квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью в Казахстане будут рассчитывать автоматически

Соответствующий приказ министра труда и социальной защиты населения от 24 июня 2026 года вступает в силу с 12 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает, что местные исполнительные органы будут устанавливать квоты для работодателей со штатной численностью от 50 человек. При этом рабочие места на тяжелых работах, а также работах с вредными и опасными условиями труда при расчете квоты не учитываются.

Размер квоты составит:

от 50 до 100 работников — 2%;

от 101 до 250 работников — 3%;

свыше 251 работника — 4%.

От установления квоты освобождаются общественные объединения лиц с инвалидностью, а также организации, в которых доля работников с инвалидностью превышает 20% среднегодовой численности персонала.

Согласно новым правилам, квота будет формироваться автоматически в цифровой системе «Рынок труда». При расчете будут учитываться спрос и предложение на рынке труда, количество работодателей и работников, сведения о действующих рабочих местах для лиц с инвалидностью, заключенных трудовых договорах, а также число зарегистрированных безработных лиц с инвалидностью.

Размер квоты будет определяться на основании данных о численности работников по трудовым договорам, зарегистрированным в Единой системе учета трудовых договоров, а также информации о произведенных социальных платежах за последние 12 месяцев.

При ликвидации юридического лица или прекращении деятельности работодателя — физического лица квота будет корректироваться автоматически после внесения соответствующих сведений в государственные информационные системы.

Кроме того, местные исполнительные органы должны будут до 1 января утверждать перечень работодателей с установленными квотами, а до 10 января публиковать его на Электронной бирже труда.

После получения уведомления работодатели обязаны в течение 15 календарных дней через личный кабинет на Электронной бирже труда направить в карьерный центр информацию о вакантных рабочих местах для лиц с инвалидностью, указав количество мест, профессии, условия труда и размер заработной платы.

Выполнением квоты будет считаться трудоустройство лиц с инвалидностью по основному месту работы с регистрацией трудового договора в Единой системе учета трудовых договоров и подтверждением фактической занятости посредством перечисления социальных платежей.

Сведения о выполнении квоты будут формироваться автоматически в системе «Рынок труда» ежеквартально — к 5 числу второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Приказ вводится в действие 12 июля 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в июне 2026 пособия по инвалидности повышены на 10%.