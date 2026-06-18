Квоты на наркотики и психотропные вещества утвердили в Казахстане

Правительство Казахстана утвердило государственную квоту на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующим постановлением от 15 июня утверждены расчеты потребности наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров для юридических лиц на следующий год.

Как отмечается в документе, квоты рассчитаны для использования в медицинских, научно-исследовательских, учебных и производственных целях.

Перечень наркотических средств расширен с 24 до 30 наименований. В него вошли, в частности, героин, кодеин, метадон, морфин, кокаин и барбитал.

Список психотропных веществ увеличен с 51 до 87 наименований. Среди них амфетамин, бупренорфин, диазепам, клоназепам, оксазепам, нозепам и фенобарбитал.

Также утвержден перечень из 14 прекурсоров, включающий ангидрид уксусной кислоты, ацетон, соляную и серную кислоты, толуол, эфедрин и другие вещества. В список дополнительно включен тетрагидрофуран.

Постановление введено в действие с 15 июня.

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