РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:13, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Квота на привлечение иностранной рабочей силы будет пересмотрена в РК

    Минтруда планирует установить квоту на привлечение иностранных работников в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    Квота на привлечение иностранной рабочей силы будет пересмотрена в РК
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект приказа главы ведомства «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год». Информация о документе опубликована на портале «Открытые НПА».

    Данный проект предусматривает установление квоты на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям, в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.

    При этом, для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, квоту на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами предлагается установить в размере 2,9% к численности рабочей силы.

    Информация о проекте приказа размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» до 5 декабря 2025 года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане обновят правила привлечения иностранной рабочей силы. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Работа Иностранцы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают