Квота на привлечение иностранной рабочей силы будет пересмотрена в РК

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект приказа главы ведомства «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год». Информация о документе опубликована на портале «Открытые НПА».

Данный проект предусматривает установление квоты на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям, в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.

При этом, для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, квоту на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами предлагается установить в размере 2,9% к численности рабочей силы.

Информация о проекте приказа размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» до 5 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновят правила привлечения иностранной рабочей силы.