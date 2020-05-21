Квота для женщин и молодежи, снижение порога регистрации партий: Сенат принял поправки в выборное законодательство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК были приняты Конституционный закон РК «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и проект Закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что данные законопроекты предусматривают внедрение 30%-ой квоты в избирательных списках политических партий для женщин и молодых лиц до 29 лет, а также снижение регистрационного барьера для создания политической партии.

В частности, предусматриваются: снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч членов партии; определение квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихата от одной политической партии.

Ожидается, что проект закона позволит обеспечить дальнейшее развитие процесса многопартийности, целью которого является вовлечение в процесс выработки и принятия государственных решений новых политических партий. А также поспособствует обеспечению активного участия женщин и молодежи в политической жизни общества.

Напомним , Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия 20 декабря 2019 года поручил при регистрации партий снизить требования по количеству членов партий с 40 тысяч до 20 тысяч.

Кроме того, он поручил предусмотреть обязательную 30% квоту для женщин и молодежи от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихата от одной политической партии.