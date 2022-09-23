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Квитанции на оплату комуслуг и налогов рассылают мошенники в СКО
23 Сентября 2022, 09:12

Квитанции на оплату комуслуг и налогов рассылают мошенники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали новый вид мошенничества. Злоумышленники через мобильное приложение банка рассылают сообщения о выставленных счетах на оплату налогов и коммунальных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мошенники воспользовались тем, что обычно такие квитанции люди оплачивают автоматически, без особого внимания.

«Фейковые сообщения отличить несложно. В них имеется слово «продавец», которого не может быть в настоящем сообщении от организации, имеющей право взимать налоги или оплату коммунальных услуг. Слева от подлинного сообщения расположен логотип организации — у мошенников вместо логотипа будет первая буква имени или фамилии. Названия организаций, которые прописывают аферисты - «АО Налоги РК», «АО KAZtransGAZ» - могут напоминать официальные названия организаций, но не будут полностью совпадать с ними», - прокомментировал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Департамент полиции направил в адрес областного филиала банка информационное письмо с рекомендациями по снижению вероятности регистрации в банке мошенников.

«Получив сообщение о необходимости произвести оплату, сравните его с настоящими квитанциями. Если есть сомнения, свяжитесь с организацией по официальному телефону и уточните, действительно ли вам направлялось такое сообщение», - добавил Марат Жумалиев.


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